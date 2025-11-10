Suriye Devlet Başkanı Şara ve IMF Başkanı Georgieva bir araya geldi

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere geldiği Washington D.C.'de temaslarını sürdürüyor. Ahmed eş-Şara, temasları kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Suriyeli lideri, IMF Başkanı Kristalina Georgieva karşıladı.

Suriye lideri Şara, IMF Başkanı Georgieva ile görüştü

Kristalina Georgieva Şara'yı karşılarken (X hesabından)

Görüşmeler sırasından Şara'ya Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Hasan eş-Şeybani eşlik etti.





Kristalina Georgieva X hesabından yaptığı paylaşım

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, taraflar görüşmede "Suriye ile IMF arasında büyümeyi artırmak ve ekonomik reformları teşvik etmek amacıyla olası iş birliği çerçevelerini" meseleleri hakkında görüştü.

"IMF'DE BAŞKAN AHMED EŞ-ŞARA'YI AĞIRLAMAK BİR AYRICALIKTIR"



Kristalina Georgieva X hesabından yaptığı açıklamada, "IMF'de Başkan Ahmed eş-Şara'yı ağırlamak bir ayrıcalıktı. Suriyelilerin ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği ekonomik dönüşümü -ki hükümeti bunu mümkün kılıyor- görüştük. IMF'nin, başta kilit kurumlara yönelik mevcut teknik desteğimiz aracılığıyla olmak üzere, yardım etmeye hazır olduğunu yineledim" ifadelerini kullandı.

Kristalina Georgieva (AA)