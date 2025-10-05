PODCAST CANLI YAYIN

Sumud Filosu'ndaki İtalyanlar ülkelerine dönüyor: İsrail'in kötü muamelesini anlattılar

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’nda alıkoyduğu İtalyan aktivistlerden 18’i Roma’ya döndü. Aktivistler, gözaltı sürecinde İsrail makamlarının kendilerine kötü muamelede bulunduğunu söyledi. Gönüllü tahliye formunu imzalamayan 15 İtalyan ise sınır dışı edilmeden önce yargı sürecini bekliyor.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda yasadışı alıkoyduğu İtalyan aktivistlerden 18'i ülkelerine dönerken aktivistler İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu belirtti.

Filoda sayıları 40'ı aşan İtalyan aktivistlerden 26'sı, Türk Hava Yolları'nın (THY) dün gerçekleştirdiği özel seferle İsrail'den İstanbul'a getirildikten sonra, ilk aşamada 26 kişiden 18'i dün gece Roma'ya geldi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, İsrail'in alıkoyduğu ve halihazırda gönüllü tahliye formunu imzalamayan 15 İtalyan aktivistin ise gelecek hafta gerçekleşecek olan yargı süreci sonundaki sınır dışı sürecini beklemek zorunda olduğu ifade edildi.

İSRAİL "MAYMUN" GİBİ DAVRANDI

Fanpage isimli internet haber sitesi için çalışan ve filodaki gelişmeleri alıkondukları ana kadar aktaran İtalyan gazeteci Saverio Tommasi, Roma Fiumicino Havalimanına gelişinde yaptığı açıklamada, kötü muameleye maruz kaldıklarını belirterek, kendilerine "maymunmuş" gibi davranıldığını söyledi.

Tommasi, saldırı sırasında 15-20 ağır silahlı ve yüzleri kapalı askerden bazılarının kendilerini dipçiklerle ittiğini kaydederek, "Aşdod limanına vardığımızda, en kötü kısım o zaman başladı. Karşılama korkunçtu, tam bir insan hakları ihlaliydi. Bizi gemiden indirdiler, eğilmeye zorladılar. Sırayla oturan herkes yere bakmak zorundaydı. Aşağı bakmayanlar kafalarına darbelerle cezalandırılıyordu. Birkaç kez tuvalete gitmek istedim ama kimseyi bırakmadılar ve ara sıra bizi başka bir yere taşıdılar." ifadelerini kullandı.

Boynunda kefiye ile Roma'ya gelen aktivist Cesare Tofani de "Bize korkunç muamele edildi. Eziyet vardı." dedi.

Bir diğer gazeteci Lorenzo D'Agostino da kendilerine makineli tüfeklerin doğrultulduğunu, sürekli aşağılandıklarını, 4 saat soğukta bekletildiklerini aktarırken, ayrıca, İsveçli aktivist Greta Thunberg'in, İsrail askerlerinin önünden geçit töreni şeklinde götürülmesine de tanık olduklarını söyledi.

