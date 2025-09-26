PODCAST CANLI YAYIN

Starbucks kepenk indiriyor: 900 çalışanını işten çıkaracak

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, yeniden yapılandırma planı kapsamında Kuzey Amerika’daki bazı mağazalarını kapatma ve personel sayısını azaltma kararı aldı.

Giriş Tarihi:
Starbucks kepenk indiriyor: 900 çalışanını işten çıkaracak

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, yeniden yapılanma planı kapsamında Kuzey Amerika'daki bazı mağazalarını kapatma ve personel sayısını azaltma kararı aldı.

Şirketin "Starbucks'a Dönüş" adı verilen stratejisi çerçevesinde alınan karar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) bildirildi. Yönetim kurulunun onayladığı plana göre, markayla uyumlu bir konsept sunmayan ve finansal açıdan düşük performans gösteren mağazalar kapatılacak.

KUZEY AMERİKA'DA KÜÇÜLMEYE GİDİYOR

Bildirimde, Starbucks'ın müşterilere daha yakın yatırımlara odaklanacağı, destek organizasyonunu yeniden yapılandıracağı ve kapanışların büyük kısmının bu mali yıl bitmeden tamamlanmasının beklendiği aktarıldı. Bu süreçte yaklaşık 1 milyar dolarlık maliyetin ortaya çıkacağı, bunun da yüzde 90'ının Kuzey Amerika operasyonlarına ait olacağı kaydedildi.

900 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK

Toplam maliyetin 150 milyon dolarının çalışanlara ödenecek tazminatlar, 400 milyon dolarının mağaza varlıklarının elden çıkarılması ve değer kaybı, 450 milyon dolarının ise sözleşme süresi dolmadan kapatılacak mağazaların getireceği giderlerden oluşacağı belirtildi.

Starbucks Üst Yöneticisi Brian Niccol, ortaklara yazdığı mektupta 2025 mali yılı itibarıyla Kuzey Amerika'daki şirket tarafından işletilen mağaza sayısının yaklaşık yüzde 1 azalacağını bildirdi. Niccol ayrıca, perakende dışı pozisyonlarda küçülmeye gidileceğini ve yaklaşık 900 çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze masada
Türk Telekom
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklama! Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık: Batı Şeria ilhak edilmeyecek
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’ten binlerce general ve amirale endişe yaratan emir: Virginia’daki üste toplanın
Beyaz Saray’da beden dili diplomasiye yansıdı: Başkan Erdoğan dengeli Trump ihtiyatlı
ABD Başkanı Trump'tan övgü dolu sözler: "Suriye'de zafer Başkan Erdoğan'ın"
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
Trump’ın yakasına dikkat! Başkan Erdoğan ile görüşmede F-35 rozeti taktı
KKTC yargısında 28 Şubat izleri! Vesayetçi sendika istedi... AYM liselerde başörtüsünü yasakladı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM'de Filistin'i tanıyan ülkelere teşekkür etti: "Gazze Filistin'in ayrılmaz parçasıdır"
Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu: "Görevimi bırakmam" sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?
Tel Aviv’den protestolarla uğurlandı uçağı zikzak çizerek kaçtı! Netanyahu’nun zorlu BM yolu
Cemil Tugay CHP'li Gökan Zeybek'in yalanladı! "Bakanlık sorunun çözümü için bize yol açtı" itirafı: Çöp dağlarının sebebi ilçe belediyeler
Adaylık savaşı alevleniyor! Özgür Özel’den Mansur Yavaş’ı bitirecek plan! Ekrem İmamoğlu üzerinden mesaj verdi
CHP'de fırtına kopacak! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na "kesik" hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını "üçüncü yolcular" Kurultayı bekliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu! MASAK raporları her şeyi ortaya çıkardı! Sanatçılar ifadeye çağrılacak
“İnsan ömrünün 300 yıla çıkabilir” araştırmasına Yıldız Tilbe’den ‘Gazze’li yanıt: Masumlar ölürken yaşamak istemem