Starbucks kepenk indiriyor: 900 çalışanını işten çıkaracak

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, yeniden yapılanma planı kapsamında Kuzey Amerika'daki bazı mağazalarını kapatma ve personel sayısını azaltma kararı aldı. Şirketin "Starbucks'a Dönüş" adı verilen stratejisi çerçevesinde alınan karar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) bildirildi. Yönetim kurulunun onayladığı plana göre, markayla uyumlu bir konsept sunmayan ve finansal açıdan düşük performans gösteren mağazalar kapatılacak.

KUZEY AMERİKA'DA KÜÇÜLMEYE GİDİYOR Bildirimde, Starbucks'ın müşterilere daha yakın yatırımlara odaklanacağı, destek organizasyonunu yeniden yapılandıracağı ve kapanışların büyük kısmının bu mali yıl bitmeden tamamlanmasının beklendiği aktarıldı. Bu süreçte yaklaşık 1 milyar dolarlık maliyetin ortaya çıkacağı, bunun da yüzde 90'ının Kuzey Amerika operasyonlarına ait olacağı kaydedildi.