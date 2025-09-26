Starbucks kepenk indiriyor: 900 çalışanını işten çıkaracak

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, yeniden yapılanma planı kapsamında Kuzey Amerika'daki bazı mağazalarını kapatma ve personel sayısını azaltma kararı aldı.
Şirketin "Starbucks'a Dönüş" adı verilen stratejisi çerçevesinde alınan karar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) bildirildi. Yönetim kurulunun onayladığı plana göre, markayla uyumlu bir konsept sunmayan ve finansal açıdan düşük performans gösteren mağazalar kapatılacak.
KUZEY AMERİKA'DA KÜÇÜLMEYE GİDİYOR
Bildirimde, Starbucks'ın müşterilere daha yakın yatırımlara odaklanacağı, destek organizasyonunu yeniden yapılandıracağı ve kapanışların büyük kısmının bu mali yıl bitmeden tamamlanmasının beklendiği aktarıldı. Bu süreçte yaklaşık 1 milyar dolarlık maliyetin ortaya çıkacağı, bunun da yüzde 90'ının Kuzey Amerika operasyonlarına ait olacağı kaydedildi.
900 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK
Toplam maliyetin 150 milyon dolarının çalışanlara ödenecek tazminatlar, 400 milyon dolarının mağaza varlıklarının elden çıkarılması ve değer kaybı, 450 milyon dolarının ise sözleşme süresi dolmadan kapatılacak mağazaların getireceği giderlerden oluşacağı belirtildi.
Starbucks Üst Yöneticisi Brian Niccol, ortaklara yazdığı mektupta 2025 mali yılı itibarıyla Kuzey Amerika'daki şirket tarafından işletilen mağaza sayısının yaklaşık yüzde 1 azalacağını bildirdi. Niccol ayrıca, perakende dışı pozisyonlarda küçülmeye gidileceğini ve yaklaşık 900 çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.