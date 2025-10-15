Ateşkes anlaşması kapsamında İsrail 'in Filistin tarafından teslim ettiği 45 Filistinlinin cenazesinde işkence ve infaz izleri tespit edildi.

FİLİSTİNLİLERİN CENAZELERİNDE İŞKENCE VE İNFAZ İZLERİ Nasser Hastanesi 'nde Filistinlilerin cenazelerini almakla görevli komisyon üyesi Sameh Hamad , bazı cenazelerin ellerinde ve bacakların kelepçeler olduğunu belirterek, bazılarında ise işkence ve infaz izleri tespit edildiğini açıkladı.

Soykırımcı İsrail’in karanlık yüzü | Filistinlilerin cenazelerinde işkence ve infaz izleri (AA)



SOYKIRIMCI İSRAİL'İN KARANLIK YÜZÜ

Hamad, cenazelerin 25 ila 70 yaşları arasındaki Filistinlilere ait olduğunu belirterek, "Çoğunun boynunda bantlar vardı, birinin boynunda ise ip vardı. Cesetlerin çoğu sivil giysiler giymişti, ancak bazıları üniforma giymişti" ifadelerini kullandı.

Hamad, ayrıca cenazeleri teslim eden Kızıl Haç ekibinin sadece 3 kişinin ismini kendilerine verdiğini belirtti.