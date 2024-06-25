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Soykırımcı İsrail'de yeni kriz patlak verdi! Katil ordusu Netanyahu'ya darbe yapacak | Eşi sara Sara Netanyahu...

7 Ekim'den bu yana Filistin'de tarihte eşi benzeri görülmemiş soykırıma imza atan katil İsrail'de her gün yeni bir kriz patlak vermeye devam ediyor. Son olarak eli kanlı katil Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun, bir grup esir yakınıyla geçen hafta yaptığı özel görüşmede ordudaki komutanları kocasına karşı darbe yapmaya çalışmakla suçladığı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 22:38 Güncelleme 25 Haziran 2024, 22:43
Soykırımcı İsrail’de yeni kriz patlak verdi! Katil ordusu Netanyahu’ya darbe yapacak | Eşi sara Sara Netanyahu...

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun, bir grup esir yakınıyla geçen hafta yaptığı özel görüşmede ordudaki komutanları kocasına karşı darbe yapmaya çalışmakla suçladığı öne sürüldü.



Haaretz gazetesinin haberinde, Sara Netanyahu'nun, esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede birkaç kez İsrail ordusunun komuta kademesine güvenmediğini, kocasına karşı darbe yapmaya çalıştıklarını söylediği iddiasına yer verildi.

Haberde, ordunun komuta kademesine yönelik suçlamalarında ısrarcı olan Sara Netanyahu'nun sözünü keserek tepki gösteren bazı esir yakınlarının, Gazze'de esir tutulan çocuklarının kaderinin orduya bağlı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.



Sara Netanyahu'nun ise cevaben, güvensizliğinin ordunun tamamına değil, suçlamalarının yalnızca ordunun üst kademesine yönelik olduğunu belirttiği ifade edilen haberde, görüşme sırasında Netanyahu'nun bu iddiayı defalarca tekrarladığı belirtildi.

Görüşmedeki tartışmaya ilişkin basında çıkan haberlere yanıt olarak Netanyahu adına açıklama yapan sözcü, "Bayan Netanyahu'nun başına bela olan yanlış, taraflı ve sürekli sızıntılar, iğrenç bir adaletsizliktir." dedi.

Haberde, Sara Netanyahu'nun ailelerle görüşmesinde çok sayıda ordu yetkilisinin de hazır bulunduğu kaydedildi.



Oğlu Gazze'de esir tutulan İsrailli Einav Zangauker, Sara Netanyahu'nun suçlamalarına ilişkin, "Netanyahu, hayat kurtarmak için her şeyi yapmak yerine hayali komplolar yayıyor ve bölücülüğü kışkırtmakla meşgul." diye konuştu.

Zangauker, Netanyahu iktidarda olduğu sürece bir esir takası anlaşmasının mümkün olmadığını savundu.


YAİR NETANYAHU DA İSRAİL HAVA KUVVETLERİ KOMUTANINI HEDEF ALMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi sınırında İsrail'in gasbettiği topraklara yönelik Hamas saldırısı sırasında nerede olduğunu sorguladığı İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ı hedef almıştı.

Yair Netanyahu, Hava Kuvvetleri Komutanı Bar'ın daha önce askerlik hizmetini reddeden General Ziv Levy'yi İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitmen olarak atama kararı sonrasında X hesabından Bar'ı hedef alan paylaşım yapmıştı.

İsrail Başbakanının oğlu, paylaşımında "Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, bu arada 7 Ekim'de neredeydi ve ne yapıyordu? Şimdi Levy'yi Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitmen olarak atamaya karar verdi." ifadelerini kullanmıştı.

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