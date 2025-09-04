Soykırımcı İsrail Macron'u ülkeye almıyor!

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Saar, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Görüşme sırasında Saar, Paris'in, Filistin Devleti'ni tanıma girişimini sürdürdüğü sürece Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail'i ziyaret edemeyeceğini ifade etti.

Saar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı "diyalog için güvenilmez bir ortak" olmakla suçlayarak, Filistin yönetiminin yaklaşık 20 yıldır seçim yapmadığını ve sınırlı bir halk desteğine sahip olduğunu söyledi.

Bakanlığının açıklamasında, görüşmede Gazze Şeridi'ndeki durum, İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanması, Lübnan'daki durum ve Ukrayna'daki savaşın ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma girişiminin Orta Doğu'daki istikrarı baltaladığı ve İsrail'in ulusal ve güvenlik çıkarlarına zarar verdiği iddia edildi.

İsrail'in, Fransa ile iyi ilişkiler istediği ancak Paris'in, İsrail'in güvenliği ve geleceğiyle ilgili temel konulardaki tutumuna saygı göstermesini beklediği dile getirilen açıklamada, Paris'in son dönemde İsrail'e karşı bir dizi düşmanca adım attığı ve tutum sergilediği ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, Macron'un Tel Aviv'i ziyaret etmek istediği ancak İsrail'in, Macron'un Filistin Devleti'ni tanımaya devam etmesi nedeniyle bu talebi reddettiği belirtilmişti.

Haberde, Netanyahu'nun, Macron'a kendisini İsrail'de kabul etmek için Filistin'i tanıma kararından vazgeçmesi koşulunu getirdiği ancak Macron'un bunu reddettiği aktarılmıştı.