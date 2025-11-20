Soykırımcı İsrail Lübnan’daki mülteci kampına saldırdı: 13 ölü, 28 yaralı

ORTADOĞU'NUN kudurmuş devleti İsrail, Lübnan'daki Ain el-Hilweh Filistin mülteci kampına insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Sağlık Bakanlığı, saldırıda 13 kişinin şehit olduğunu, 28 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hamas, bu iddiayı reddederek, hedef alınan alanın "spor sahası" olduğunu ve sivillerin hedef alındığını öne sürdü. Lübnan Ulusal Haber Ajansı ölenlerin sivil olduğunu belirtirken, bu saldırının geçen yılın Kasım ayında imzalanan ateşkesin ardından Lübnan'da "en kanlı saldırılardan biri" olduğunu yazdı. İsrail ordusu, Lübnan topraklarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerine de tankla ateş açtığı belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN