Soykırımcı İsrail Gazze’ye yeniden saldırı başlattı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Adraee, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve (İsrail iç istihbarat teşkilatı) Shin Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı." ifadesini kullandı.



İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiği ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladığı aktarıldı.



Saldırıda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve Tel el-Heva Mahallesi'nde 3 evi bombaladığı aktarıldı.



İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Burec ve Nusayrat Mülteci Kamplarını da hedef aldığı bildirildi. İsrail ordusunun saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.



Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Abasan el-Kebira bölgesinde de İsrail saldırısı sonucu yaralananların olduğu ifade edildi. İsrail savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedildi.

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