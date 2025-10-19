Soykırımcı İsrail askerlerin saldırısında aynı aileden 7 çocuk dahil 11 kişi şehit oldu

Terörist devlet İsrail, 9 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasının tamamen bozulması için her şeyi yapıyor.

İsrail ordusu, dün düzenlediği son saldırısında bir aracı hedef alarak aynı aileden 7'si çocuk 11 kişiyi şehit etti. Yetkililer, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının başlamasından bu yana İsrail'in 129 saldırı ve ateş açma olayının belgelendiği, bu olaylarda 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin de yaralandığı belirtildi.

BM ve İnsan Hakları Merkezi'nin açıklamasında, İsrail'in bu tutumunun, sivillerin yaşamlarına karşı açık bir saygısızlığı ve uluslararası insani hukuka en ufak bir saygı göstermeden öldürme ve yok etme politikasını ısrarla sürdürmesini yansıttığına işaret edildi.