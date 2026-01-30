Son dakika: Trump’tan İran’a açık tehdit “Anlaşma olmazsa sonuçlarını görürüz”

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik dikkat çeken bir açıklama yaparak, Venezuela'ya gönderilenden bile daha büyük "devasa bir donanmanın" İran'a doğru yolda olduğunu söyledi.

Trump, İran'a daha fazla sayıda gemi sevk ettiklerini belirterek, Tahran yönetimiyle bir anlaşma yapılmasını umduğunu ifade etti.

"Bir anlaşma yaparsak bu iyi olur" diyen Trump, anlaşma sağlanmaması durumunda ise "neler olacağını göreceğiz" ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi.