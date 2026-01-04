ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın stratejik önemine dikkat çekerek adanın Çin ve Rus gemileriyle çevrili olduğunu savundu. Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'ın ABD için vazgeçilmez olduğunu söyleyerek "Grönland'a da kesinlikle ihtiyacımız var. Etrafı Çin ve Rus gemileriyle çevrili." ifadelerini kullandı.