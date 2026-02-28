CANLI YAYIN

Son dakika: BMGK’de olağanüstü İran toplantısı

ABD’nin İran’a saldırısı sonrası BMGK’de olağanüstü İran toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, “Tarafları anlaşma masasına davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: BMGK’de olağanüstü İran toplantısı

ABD'nin İran'a saldırısı sonrası BMGK'de olağanüstü İran toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, "Tarafları anlaşma masasına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Detaylar geliyor...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler