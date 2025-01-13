Somali Cumhurbaşkanı ile Etiyopya Başbakanı Ankara’daki görüşmenin ardından yeniden bir araya geldi!

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu yükseltti.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıması, Somali'nin tepkisini çekti. İki ülke savaşın eşiğine geldi. Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuç vermedi.

ANKARA'DA ÇÖZÜLDÜ

Devreye Türkiye girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, anlaşmaya varacaklarını bildirdi.

Ankara Süreci'nden sonra ilk kez Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelen iki lider, yapılan ortak yazılı açıklamada iki ülkedeki diplomatik temsilcilikler aracılığıyla ikili ilişkileri yeniden kurma ve geliştirme kararı alındığını belirtti.