Siyonist katil Netanyahu’dan İsrail ordusuna Lübnan talimatı: "Hız kesmiyoruz, gaza daha da basın"

Hızlı Özet Göster

Bölgesel barış umutlarıyla atılan ateşkes imzaları Lübnan sınırında bir kez daha kanla lekelendi. Tel Aviv yönetimi, uluslararası diplomatik girişimleri ve varılan mutabakatları hiçe sayarak Lübnan topraklarına yönelik operasyonlarının dozunu artırma kararı aldı. Katil Netanyahu'nun doğrudan orduya verdiği "vites yükseltin" talimatı, İsrail'in saldırgan politikasının ateşkes dinlemeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı Lübnan'da insani bilanço her geçen gün ağırlaşırken, Tel Aviv'den gelen topyekûn baskı açıklamaları Orta Doğu'daki yangının daha da büyüyeceğine işaret ediyor.

Netanyahu. (Fotoğraflar Reuters ve Anadolu Ajansı'na aittir.) "HIZ KESMİYORUZ, GAZA DAHA DA BASIN" Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdi. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik saldırıları artırması talimatını verdi. Netanyahu, yayınladığı video mesajda, "Hizbullah ile savaş halindeyiz. Sadece son birkaç hafta içinde cesur savaşçılarımız 600'den fazla Hizbullah üyesini etkisiz hale getirdi. Ancak hız kesmiyoruz. Aksine onlara gaza daha da basmaları talimatını verdim" dedi.