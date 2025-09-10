Siyonist Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'e Şengen şoku! 29 ülkeye girişleri yasaklandı

Hollanda, "istenmeyen kişi" ilan ettiği İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 10 Eylül itibarıyla Şengen Bölgesi'ndeki 29 ülkeye girişini yasakladı.
2 SİYONİST İSTENMEYEN YABANCI OLARAK KAYDEDİLDİ
Hollanda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki bakanın Şengen Bilgi Sistemi'nde "istenmeyen yabancı" olarak kaydedildiğini teyit etti.
Bakanlık sözcüsü, "Bakanımız dün parlamentomuza gönderdiği mektupla bunu duyurdu. Bu tedbir, (İsrailli) iki bakanın bugün itibarıyla Şengen Bilgi Sistemi'nde istenmeyen yabancı olarak kaydedilmesi anlamına geliyor. Bu, Şengen ülkelerinin sınır makamlarının bu kaydı görebileceği ve kişilerin girişini reddedebileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
ULUSLARARASI SOYKIRIM ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ KARARINA ATIF
Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel'in Hollanda Parlamentosuna gönderdiği mektupta, İsrail'e yönelik AB önlemlerinin yetersizliği ve Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneğinin (IASG) soykırım kararına ilişkin hükümetin tutumu da yer aldı.
Van Weel, mektupta, AB düzeyinde yeterli desteğin bulunmaması nedeniyle İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın ticaret bölümünün askıya alınması, Horizon Programı'nın bir kısmının durdurulması ve Filistin topraklarını gasbeden şiddet yanlısı İsraillilere yönelik yaptırımlar konusunda ilerleme kaydedilmediğini belirtti.