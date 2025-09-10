PODCAST CANLI YAYIN

Siyonist Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'e Şengen şoku! 29 ülkeye girişleri yasaklandı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Eylül itibarıyla Şengen Bölgesi'ndeki 29 ülkeye girişi yasaklandı. Kararı Hollanda duyurdu.

Hollanda, "istenmeyen kişi" ilan ettiği İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 10 Eylül itibarıyla Şengen Bölgesi'ndeki 29 ülkeye girişini yasakladı.

2 SİYONİST İSTENMEYEN YABANCI OLARAK KAYDEDİLDİ

Hollanda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki bakanın Şengen Bilgi Sistemi'nde "istenmeyen yabancı" olarak kaydedildiğini teyit etti.

Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich (AA) Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich (AA)

Bakanlık sözcüsü, "Bakanımız dün parlamentomuza gönderdiği mektupla bunu duyurdu. Bu tedbir, (İsrailli) iki bakanın bugün itibarıyla Şengen Bilgi Sistemi'nde istenmeyen yabancı olarak kaydedilmesi anlamına geliyor. Bu, Şengen ülkelerinin sınır makamlarının bu kaydı görebileceği ve kişilerin girişini reddedebileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI SOYKIRIM ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ KARARINA ATIF

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel'in Hollanda Parlamentosuna gönderdiği mektupta, İsrail'e yönelik AB önlemlerinin yetersizliği ve Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneğinin (IASG) soykırım kararına ilişkin hükümetin tutumu da yer aldı.

Bezalel Smotrich (AA)Bezalel Smotrich (AA)

Van Weel, mektupta, AB düzeyinde yeterli desteğin bulunmaması nedeniyle İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın ticaret bölümünün askıya alınması, Horizon Programı'nın bir kısmının durdurulması ve Filistin topraklarını gasbeden şiddet yanlısı İsraillilere yönelik yaptırımlar konusunda ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

Ben-Gvir (AA)Ben-Gvir (AA)

Bakan, "Soykırım nitelemesi son derece ciddi bir mesele olup, hükümet durumları soykırım olarak nitelendirme konusunda temkinlidir. Şu anda Gazze'de sözde soykırım meselesi Güney Afrika-İsrail davasında Uluslararası Adalet Divanı'nda görülmekte olup, hükümet bu kararı beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Van Weel, 2025'te Gazze'dekiler için 25 milyon avro yardım ayırdıklarını aktararak bu paranın, insani yardım ve uzun vadeli destek için kullanılacağını kaydetti.

HOLLANDA, İSRAİLLİ İKİ BAKANI "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN ETMİŞTİ

Önceki Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, 29 Temmuz'daki açıklamasında, İsrail'in aşırı sağcı bakanları Ben-Gvir ve Smotrich'in defalarca Filistin halkına karşı şiddeti kışkırttığını, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini ısrarla savunduklarını ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısında bulunduklarını belirterek bu iki bakanın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuştu.

Veldkamp, Gazze'deki durumun "tahammül edilemez ve savunulamaz" olduğunu ifade etmiş, İsrail'in Lahey Büyükelçisi'ni de Bakanlığa çağıracağını kaydetmişti.

AB İsraile desteği durduruyor! Ticarete ve bakanlara yaptırım masadaAB İsraile desteği durduruyor! Ticarete ve bakanlara yaptırım masada

