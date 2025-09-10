Siyonist Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'e Şengen şoku! 29 ülkeye girişleri yasaklandı

Ben-Gvir (AA)

Bakan, "Soykırım nitelemesi son derece ciddi bir mesele olup, hükümet durumları soykırım olarak nitelendirme konusunda temkinlidir. Şu anda Gazze'de sözde soykırım meselesi Güney Afrika-İsrail davasında Uluslararası Adalet Divanı'nda görülmekte olup, hükümet bu kararı beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Van Weel, 2025'te Gazze'dekiler için 25 milyon avro yardım ayırdıklarını aktararak bu paranın, insani yardım ve uzun vadeli destek için kullanılacağını kaydetti.