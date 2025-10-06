PODCAST CANLI YAYIN

Siyonist İsrail’in alıkoyduğu 4 İngiliz aktivist Londra’ya ulaştı

İşgalci İsrail tarafından Uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu’nun dört İngiliz aktivisti, Türkiye üzerinden İngiltere’ye dönüşlerinde Londra Heathrow’da Filistin destekçileri ve aileleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Katil İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıda alıkonulan İngiliz vatandaşları Sarah Wilkinson, Kieran Andrieu, Francis Jane Cummings ve Evie Snedker, dün Türkiye'ye sınır dışı edilmelerinin ardından Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Londra'ya ulaştı.

Yerel saatle 21.25'te (TSİ 23.25) Londra Heathrow Havalimanı'na inen aktivistleri, Filistin destekçileri ve yakınları karşıladı. Karşılama sırasında destekçiler, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Açık ve net söylüyoruz, Küresel Sumud Filosu bizi gururlandırdın" sloganları attı.

UTANÇ VERİCİYDİ

Karşılamada bulunan Filistin destekçisi Tommy Brooks, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bunların hiçbiri yaşanmamalıydı. Uluslararası hukuka göre yasa dışıydı. Utanç vericiydi." dedi. Filoda yer alanların bu görevi yerine getirmek zorunda kaldığını belirten Brooks, "Burada hiçbir İngiliz milletvekilinin ve İşçi Partisi temsilcisinin bulunmaması şok edici. Seçmenlerinin güvenliğini sağlamaları gerekir. Hükümetin ana görevlerinden biri vatandaşlarının güvenliğini sağlamaktır. İngiliz hükümetinde, bu zorlu göreve gidenlerle, dünyanın en tehlikeli yerine gidenlerle ilgili bir sessizlik var. Bu utanç verici." ifadelerini kullandı.

Brooks, aktivistlere yönelik işkence iddialarına da değinerek, "Filistinlilerin yaşadıklarına kulak verdiğinizde bunların İsrail güçlerinin normal davranışı olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan yolcular arasında toplam 13 İngiliz vatandaşının bulunduğu bildirildi.

