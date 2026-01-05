Şili'den ABD’ye Venezuela tepkisi! "Bugün onlar yarın başka bir ülke"

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ABD'nin Venezuela'daki müdahalesine ilişkin açıklama yaptı. Boric, asıl meselenin, "bir ülkenin geleceğine kimin ve hangi meşruiyetle karar verdiği" olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bugün, uyuşturucu-terörizm bahanesi ve kaynaklarını kontrol etme niyetinin açıkça dile getirilmesiyle Venezuela hedef alınmaktadır. Yarın ise başka bir ülke, başka bir bahaneyle hedef olabilir."

