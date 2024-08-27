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Sicilya’da batan lüks yatın kaptanı James Cutfield cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı!

Sicilya açıklarındaki batan yatta 7 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle kaptan James Cutfield hakkında soruşturma açıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024
Sicilya’da batan lüks yatın kaptanı James Cutfield cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı!

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İtalya'da savcılar, geçen hafta Sicilya açıklarında batarak İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch, kızı ve beş kişinin ölümüne yol açan 30 milyon sterlinlik Bayesian süper yatının kaptanı James Cutfield hakkında resmi bir soruşturma başlattı.

Kazadan hafif yaralarla kurtulan Yeni Zelandalı Kaptan James Cutfield, adam öldürme ve gemi kazası suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık iki kez gözaltına alınan Cutfield'e, olayın detaylarını anlattırdı. Ayrıca fırtına vurduğunda görev başında olan ve olaydan sağ kurtulan bir mürettebat üyesini de soruşturabileceği vurgulandı. Termini Imerese Başsavcısı Ambrogio Cartosio, yaptığı açıklamada yatın ani bir meteorolojik olaydan etkilenmiş olmasına rağmen, birden fazla adam öldürme ve ihmalkarlık nedeniyle gemi kazasına neden olma suçlarının işlenmiş olmasının muhtemel olduğunu açıklamıştı.

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