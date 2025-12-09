Sessiz çığlık: Enkazdan kimsesiz olarak çıktı!

Katil İsrail Gazze'deki soykırımda 70 binden fazla Filistinliyi şehit etti. Bu büyük yıkımın ortasında, Nusayrat Mülteci Kampı'nda 19 yaşındaki Betul Ebu Şaviş'in hayatı bir gecede tamamen değişti. Ateşkesin ihlal edildiği o karanlık gece, ailesinin evi doğrudan hedef alındı. Bombalar yağarken Betul, bir anda karanlığın, tozun ve çığlıkların içinde kaldı. Evinin duvarları çöküp de her şey sessizliğe büründüğünde, geriye sadece Betul hayattaydı.

AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYOR

Anne-babası, kardeşleri, akrabaları... Bir zamanlar o evde yankılanan her ses, birkaç saniyede yok olup gitmişti. Betul ise ağır beton yığınlarının arasında, saatlerce, nefesi kesilmesin diye mücadele ederek hayatta kalmaya çalıştı. Kurtarıldığında artık bir ev yoktu. Bir aile yoktu. Bir geçmiş yoktu. Bugün Betul, ailesiz kaldığı kampta zor da olsa yaşama tutunuyor. Bombaların susturduğu bir evin son sesi olarak, ayakta durmaya çalışıyor.