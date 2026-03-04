Gün boyunca depremzede ailelerle bir araya gelen Çelik, hem ihtiyaç tespiti yaptı hem de yeni yardım organizasyonları için planlama gerçekleştirdi.

Ramazan paylaşmak demek, hoşgörü ve nezaket demek. İhtiyacı olana el uzatmak, gönülleri hoş etmek, sohbet etmek. Depremzedelerimizin yeniden hayatını kurma çabasına bir su damlası olsa ortak olduk. Kimine gıda kolisi ulaştırdık, kimine fitre dağıttık, kiminin bakkal ve eczane borçlarını kapattık ve devam ediyoruz... Birkaç gün Hatay'dayım. Bayram Bey ve Petek Pastanesi'ne ayrıca destekleri ve nezaketleri için teşekkür ederim. Her adımda bize yardımcı oldular.

"ÇAMURLU ÜSTÜM BAŞIMLA KENDİMİ SAHNEDE BULDUM"

Sözlerini sürdüren Çelik, sahneye çıkmasının ardında yatan hikayeyi paylaştı. Çelik, "Sahada uzun bir günün ardından İskenderun'da bir Ramazan etkinliği sahnesine davet edilince, kıramadım ve özür dileyerek çamurlu üstüm başımla kendimi sahnede buldum. Duygulu anlardı benim için çünkü, birçoğunuz bilmez hatırlamaz ancak benim hayatımda ilk kez sahneye çıktığım yer de yıllar önce İskenderun'du. Yine İskenderunlular ile bir araya gelmek ve Ramazan coşkusunu bir arada yaşamak beni gerçekten mutlu etti." şeklinde ifade etti.