Şarkıcı Çelik Hatay’da borç kapattı çamurlu kıyafetle sahneye çıktı: "Ramazan paylaşmak demek"

Türk pop müziğinin sevilen ismi Çelik, Ramazan ayında Hatay’da ihtiyaç sahiplerine destek oldu. Bakkal ve eczane borçlarını kapatan sanatçı, depremzede aileleri ziyaret etti. Yoğun bir yardım gününün ardından sahne teklifini geri çevirmeyen Çelik, çamurlu kıyafetleriyle konser verdi.

Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Çelik, Ramazan ayında yaptığı yardımlarla gündeme geldi.

DAYANIŞMASINI HATAY'DA SÜRDÜRDÜ

Daha önce İzmir'de yaşanan deprem sonrası çıkan yangınlarda ekiplere ve vatandaşlara destek veren sanatçı, bu kez dayanışmasını Hatay'da sürdürdü.

BORÇ KAPATTI FATURA ÖDEMELERİNE DESTEK OLDU

Ramazan'ın paylaşma ve yardımlaşma ruhuna dikkat çeken Çelik, bölgede ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri ulaştırdı, fitre dağıttı. Bununla da yetinmeyen sanatçı, bazı ailelerin bakkal ve eczanelerde biriken borçlarını kapattı, çeşitli fatura ödemelerine destek oldu.

YENİ YARDIM ORGANİZASYONLARINI PLANLADI

Gün boyunca depremzede ailelerle bir araya gelen Çelik, hem ihtiyaç tespiti yaptı hem de yeni yardım organizasyonları için planlama gerçekleştirdi.

"RAMAZAN PAYLAŞMAK DEMEK"

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ramazan paylaşmak demek, hoşgörü ve nezaket demek. İhtiyacı olana el uzatmak, gönülleri hoş etmek, sohbet etmek. Depremzedelerimizin yeniden hayatını kurma çabasına bir su damlası olsa ortak olduk. Kimine gıda kolisi ulaştırdık, kimine fitre dağıttık, kiminin bakkal ve eczane borçlarını kapattık ve devam ediyoruz... Birkaç gün Hatay'dayım. Bayram Bey ve Petek Pastanesi'ne ayrıca destekleri ve nezaketleri için teşekkür ederim. Her adımda bize yardımcı oldular.

"ÇAMURLU ÜSTÜM BAŞIMLA KENDİMİ SAHNEDE BULDUM"

Sözlerini sürdüren Çelik, sahneye çıkmasının ardında yatan hikayeyi paylaştı. Çelik, "Sahada uzun bir günün ardından İskenderun'da bir Ramazan etkinliği sahnesine davet edilince, kıramadım ve özür dileyerek çamurlu üstüm başımla kendimi sahnede buldum. Duygulu anlardı benim için çünkü, birçoğunuz bilmez hatırlamaz ancak benim hayatımda ilk kez sahneye çıktığım yer de yıllar önce İskenderun'du. Yine İskenderunlular ile bir araya gelmek ve Ramazan coşkusunu bir arada yaşamak beni gerçekten mutlu etti." şeklinde ifade etti.

"İHTİYAÇ LİSTELERİ TOPLUYOR VE DAĞITIM PLANLIYORUZ"

Sahada depremzede ihtiyaç sahipleri ile buluşmayı sürdüren Çelik,"Bir yandan ihtiyaç listeleri topluyor ve dağıtım programlıyoruz, bir yandan da bize destek olmak isteyen güzel gönüllü insanlarımıza destekleri için ayrıca teşekkür etmek isterim. Gıda kolisi, kıyafet, ilaç, bakkal-eczane-elektrik vb. gibi fatura borçları için ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen herkesten DM, mesaj atmalarını rica ederim." sözlerini dile getirdi.

