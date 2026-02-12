Şara, Şeybani ve Hattab'a 1 yılda 5 suikast girişimi: BM raporu ortaya çıkardı

BM Terörle Mücadele Ofisi'nin hazırladığı raporda, Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının geçen yıl 5 suikast girişiminin hedefi olduğu ancak bunların önlendiği kaydedildi.

Şeybani

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Halep'in kuzeyi ve Dera'nın güneyinde "hedef alındığı" aktarılan raporda, bu girişimlerin, "terör örgütü DEAŞ'ın paravan örgütü olduğu değerlendirilen Ensar el Sunne tarafından gerçekleştirildiği" ifade edildi.

Raporda, suikast girişimlerine ilişkin tarih veya ayrıntılara yer verilmezken Şara'nın, DEAŞ'ın "birincil hedefi olarak değerlendirildiği" ve bu girişimlerin Suriye hükümetini zayıflatma niyetinin kanıtı olduğu vurgulandı.