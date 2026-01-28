Şara ikinci kez Moskova'da: Putin ile kritik görüşme! Kremlin: Gündem Suriye'deki Rus askerleri
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ikinci kez Moskova'da. Kremlin'in bildirdiğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Şara’nın zirvesinde, Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığı ve iki ülke arasındaki yeni dönemin stratejik yol haritası masaya yatırılacak.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya ulaştı.Moskova'da kritik zirve: Putin ve Şara buluştu
GÜNDEM SURİYE'DEKİ RUS ASKERLERİ
Kremlin'den görüşme öncesi yapılan açıklamada Putin ve Şara'nın gündeminin Rus askerlerinin Suriye'de bulunması olacağı belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de yönetim değişikliğinin ardından ikili ilişkilerin aktif şekilde geliştiğini bildirdi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bugün Moskova'da bir araya geleceğine dikkati çeken Peskov, görüşmede özellikle ekonomi alanındaki ikili ilişkiler ve Orta Doğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetti.
Görüşmede, Suriye'de Rus üslerinin akıbetinin de ele alınacağı bilgisini paylaşan Peskov,"Suriye'de yönetim değişikliğinin ardından ikili ilişkiler aktif şekilde gelişiyor." ifadesini kullandı.
Peskov, Suriye'de geçen yıl devrilen ve Rusya'ya sığınan Beşşar Esed'in iadesiyle ilgili soruyu ise"Esad konusunda yorum yapmıyoruz."yanıtını verdi.
"RUSYA MÜZAKERE SÜRECİNE AÇIK"
Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin müzakerelere değinen Peskov, bu yönde çalışmaların sürdüğünü ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.
Peskov, "Uzmanlar seviyesinde başlayan müzakereler zor şekilde sürüyor. Müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Çalışmalar devam edecek. Her şey muhatapların yapıcı yaklaşımına bağlı olacak. Rusya, müzakere sürecine açık." diye konuştu.
Putin ile Şara daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova'da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024 sonunda devrilmesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.