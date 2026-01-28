Şara ikinci kez Moskova'da: Putin ile kritik görüşme! Kremlin: Gündem Suriye'deki Rus askerleri

Peskov, Suriye'de geçen yıl devrilen ve Rusya'ya sığınan Beşşar Esed'in iadesiyle ilgili soruyu ise "Esad konusunda yorum yapmıyoruz." yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bugün Moskova'da bir araya geleceğine dikkati çeken Peskov, görüşmede özellikle ekonomi alanındaki ikili ilişkiler ve Orta Doğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetti.

Kremlin'den görüşme öncesi yapılan açıklamada Putin ve Şara'nın gündeminin Rus askerlerinin Suriye'de bulunması olacağı belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya ulaştı.

Putin ve Şara, İHA

"RUSYA MÜZAKERE SÜRECİNE AÇIK"

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin müzakerelere değinen Peskov, bu yönde çalışmaların sürdüğünü ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Peskov, "Uzmanlar seviyesinde başlayan müzakereler zor şekilde sürüyor. Müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Çalışmalar devam edecek. Her şey muhatapların yapıcı yaklaşımına bağlı olacak. Rusya, müzakere sürecine açık." diye konuştu.

Putin ile Şara daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova'da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024 sonunda devrilmesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.