Sanchez'den sosyal medyaya karşı 5 maddelik öneri: "Vahşi Batı'ya dönüştü"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medyanın bir tür "Vahşi Batı"ya, başarısız bir devlete dönüştüğünü belirterek, sosyal medya ve patronlarına karşı 5 maddelik önlem alacaklarını duyurdu.

Pedro Sanchez, Fotoğraflar. AA, DHA, İHA

"SOSYAL MEDYA VAHŞİ BATI'YA DÖNÜŞTÜ"

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı videoda,"Sosyal medya ne yazık ki bir tür Vahşi Batı'ya, başarısız bir devlete dönüştü."açıklamasında bulundu.

Sosyal paylaşım sitelerinin sahipleri için "cezai sorumluluk" getireceklerini bir kez daha yineleyen Sanchez, "suç faaliyetlerine, pornografiye ve şiddete sığınak sağlayan" uygulamalar olduğunu söyledi.

Konuşması sırasında "Grok kullanıcıları 11 günde X uygulamasında 23 binden fazla reşit olmayan kişinin de dahil olduğu 3 milyon cinsel içerikli görüntü üretti." yazılı dövizi de gösteren Sanchez, sosyal medyanın insanları gözetlediğini, verilerini çaldığını, nefret ve yanlış bilgileri yaydığını iddia etti.

Sanchez, Telegram kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un İspanyol hükümetini eleştiren bir mesajına atıfta bulunarak, "Bu hafta demokrasilerimizde eşi benzeri görülmemiş bir şey oldu. Bir teknoloji oligarkı, milyonlarca İspanyol vatandaşının telefonlarına sızarak onlara ne düşüneceklerini söyledi."dedi.