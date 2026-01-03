Sanae’den tam destek: Kadının toplumdaki yeri güçlenecek

Japoya Başbakanı Takaiçi Sanae, parlamentodaki kadın temsilinin artmasına rağmen Meclis binasında kadın tuvaletlerinin sayısının yetersiz kalması nedeniyle bu alanda düzenleme yapılması için girişimde bulunan yaklaşık 60 kadın milletvekiline destek verdi. Parlamentodaki kadın oranının gelecekte yüzde 30'un üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini hatırlatan Komiyama, "Kadınların toplum ve siyaset hayatındaki konumunun güçlendirilmesi gerçekten ciddiye alınıyorsa, bu konuda anlayış ve işbirliği bekliyoruz" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN