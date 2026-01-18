Şam ordusu YPG/PKK'yı kıskaca aldı! Temizliğin ardından vatandaş ve askerler selfie çekildi

Suriyeordusu, 13 Ocak'ta başta Halep'e bağlı Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalinde bulunan bölgeyi askeri alan ilan etmesinin ardından önceki gece de operasyon başlattı. Büyük ölçüde teröristeler buradan temizlendi. Ordunun Meskene ve Dibsi Afanan bölgelerine doğru ilerlemeye başladığı, ayrıca Deyr Hafir'in 10 kilometre doğusunda ve El-Cerrah Askeri Havaalanı üzerinde kontrol sağlandığı belirtildi. SDG'nin Fırat'ın batısından tamamen çekilmeye başladığı açıklandı. Şam birliklerinin yine SDG'nin kontrolündeki Deyrizor'u da almak için de harekete geçtiği öğrenildi. Rakka'nın da teröristlerden temizleneceği bildirildi.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler