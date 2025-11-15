Şam Mezze 86’da peş peşe patlama

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze 86 bölgesinde art arda 3 patlama sesi duyuldu. Mahallede büyük korku ve paniğe yol açan patlamalardan birinin nedeninin üç katlı bir binayı hedef alan bir füze saldırısı olduğu iddia edildi. Patlamalara ilişkin ilk incelemelerde 1 kadının yaralandığı bildirildi.

