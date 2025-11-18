PODCAST CANLI YAYIN

Rusya’yı sarsan suikast iddiası! Moskova’daki mezarlıkta…

Rusya eski Savunma Bakanı ve mevcut Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'ya suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Rus basınının iddiasına göre Ukrayna güçleri Şoygu'yu bir mezarlıkta öldürmeye çalıştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rus basını Ukrayna güvenlik güçlerinin Rusya eski Savunma Bakanı ve mevcut Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'ya suikast girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Şoygu, EPAŞoygu, EPA

ŞOYGU'YA SUİKAST GİRİŞİMİ

Moskovskij Komsomolets gazetesi, Ukrayna güvenlik güçlerinin Moskova'daki Troyekurovskoye Mezarlığı'nda Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yu öldürmeyi planladığını iddia etti.

Gazete, FSB'nin girişimi engellediğini ve bir vazonun içinde gizlenmiş bir patlayıcı cihaz ve bir kamera bulduğunu iddia ediyor.

Putin ve Şoygu, Takvim Fotoğraf ArşiviPutin ve Şoygu, Takvim Fotoğraf Arşivi

UKRAYNALI YÖNETİCİLERLE YAZIŞMA

Saldırıyı gerçekleştirmek üzere bir Rus çifti ve Orta Asyalı bir göçmenin görevlendirildiği ve güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı, ayrıca Ukraynalı yetkililerle yazışmaların bulunduğu cihazların da ele geçirildiği bildirildi.

İddialar ise henüz doğrulanmadı.

