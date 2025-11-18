Rusya’yı sarsan suikast iddiası! Moskova’daki mezarlıkta…

Gazete, FSB'nin girişimi engellediğini ve bir vazonun içinde gizlenmiş bir patlayıcı cihaz ve bir kamera bulduğunu iddia ediyor.

Putin ve Şoygu, Takvim Fotoğraf Arşivi

UKRAYNALI YÖNETİCİLERLE YAZIŞMA

Saldırıyı gerçekleştirmek üzere bir Rus çifti ve Orta Asyalı bir göçmenin görevlendirildiği ve güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı, ayrıca Ukraynalı yetkililerle yazışmaların bulunduğu cihazların da ele geçirildiği bildirildi.

İddialar ise henüz doğrulanmadı.