Rusya’yı sarsan suikast iddiası! Moskova’daki mezarlıkta…

Rus basını Ukrayna güvenlik güçlerinin Rusya eski Savunma Bakanı ve mevcut Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'ya suikast girişiminde bulunduğunu duyurdu.
ŞOYGU'YA SUİKAST GİRİŞİMİ
Moskovskij Komsomolets gazetesi, Ukrayna güvenlik güçlerinin Moskova'daki Troyekurovskoye Mezarlığı'nda Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yu öldürmeyi planladığını iddia etti.
Gazete, FSB'nin girişimi engellediğini ve bir vazonun içinde gizlenmiş bir patlayıcı cihaz ve bir kamera bulduğunu iddia ediyor.
UKRAYNALI YÖNETİCİLERLE YAZIŞMA
Saldırıyı gerçekleştirmek üzere bir Rus çifti ve Orta Asyalı bir göçmenin görevlendirildiği ve güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı, ayrıca Ukraynalı yetkililerle yazışmaların bulunduğu cihazların da ele geçirildiği bildirildi.
İddialar ise henüz doğrulanmadı.