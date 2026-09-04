Rusya’nın Kiev’de SBU karargahına düzenlediği İHA saldırısında 9 kişi yaralandı; Zelenskiy, aynı şekilde misilleme yapılacağını duyurdu
Rusya'nın Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Kiev'deki merkez binasına düzenlediği İHA saldırısında 9 kişi yaralandı. SBU Başkanı'nın odasının hedef alındığını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, misilleme yapılacağını duyurdu.
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırıları kapsamında Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) merkez binasını doğrudan hedef aldı. İnsansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda, SBU Başkanı Oleksandr Poklad'ın makam odasının vurulduğu bildirildi.
9 KİŞİ YARALANDI, ACİL SERVİSLER SEVK EDİLDİ
Saldırının hemen ardından tüm acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, karargaha yapılan saldırıda yaralananların sayısının 9'a yükseldiğini duyurdu. Yaralılara gerekli tıbbi müdahale olay yerinde ve hastanelerde sağlandı.
ZELENSKİY: "MİSİLLEME KONUMU BELİRLENDİ"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırı sonrası SBU Başkanı Poklad ile bir araya geldi. Saldırıya "yeterli, dikkat çekici ve mümkünse aynı şekilde" misilleme yapılması talimatını verdiğini aktaran Zelenskiy, hedef alınacak noktanın belirlendiğini ve somut sonuç için uygun zamanın bekleneceğini açıkladı.
KREMLİN'DEN "MEŞRU HEDEF" AÇIKLAMASI
Gelişmeler öncesinde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'da uzun menzilli füze üretimi planlarını değerlendirerek, "Ukrayna topraklarındaki bu tür tesisler, Silahlı Kuvvetlerimiz için meşru hedef haline gelecek. Ukraynalıların başı ağrıyacak." ifadelerini kullanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptığı açıklamada müzakere zeminine işaret ederek, "Nihayetinde sorun, çatışma tarafları arasında çözülmeli." değerlendirmesinde bulunmuştu.