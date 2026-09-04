9 KİŞİ YARALANDI, ACİL SERVİSLER SEVK EDİLDİ

Saldırının hemen ardından tüm acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, karargaha yapılan saldırıda yaralananların sayısının 9'a yükseldiğini duyurdu. Yaralılara gerekli tıbbi müdahale olay yerinde ve hastanelerde sağlandı.

ZELENSKİY: "MİSİLLEME KONUMU BELİRLENDİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırı sonrası SBU Başkanı Poklad ile bir araya geldi. Saldırıya "yeterli, dikkat çekici ve mümkünse aynı şekilde" misilleme yapılması talimatını verdiğini aktaran Zelenskiy, hedef alınacak noktanın belirlendiğini ve somut sonuç için uygun zamanın bekleneceğini açıkladı.