Rusya'dan FaceTime yasağı! Gerekçe terör ve dolandırıcılık

Rusya, terör örgütlerinin iletişim kurduğu ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı gerekçesiyle Apple’ın FaceTime uygulamasına ülke genelinde erişimi tamamen engelledi. Kararın güvenlik tedbirlerinin artırılması kapsamında alındığı belirtildi.

Rusya'da üzerinden suç işlendiği gerekçesiyle Apple'ın FaceTime uygulamasına erişim engeli getirildi.

RUSYA'DAN FACETIME KARARI

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, eylülden bu yana FaceTime'da yaşanan erişim sorunlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

DOLANDIRICILIK, TERÖR FAALİYETİ...

Uygulama üzerinden suç işlendiği öne sürülen açıklamada, "FaceTime, ülkede terör faaliyetleri organize etmek ve yürütmek, failleri işe almak ve vatandaşlarımıza karşı dolandırıcılık ve diğer suçları işlemek için kullanılmaktadır." denildi.

Açıklamada, söz konusu gerekçeden ötürü uygulamaya erişim engeli getirildiği kaydedildi.

Bu arada Rusya'da, güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar kısıtlanırken, bir süre önce piyasaya sürülen yerli uygulama MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başlamıştı.

