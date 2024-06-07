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Rusya’dan ABD’ye açık tehdit! Moskova ‘asimetrik adımlar atabiliriz’ demişti: Savaş gemileri o bölgeye gidiyor

Rusya’dan ABD’ye açık tehdit geldi. Moskova’nın Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah göndermesi durumunda Kremlin’in “asimetrik adımlar” atabileceğini belirtmesinin ardından üç savaş gemisi ve bir denizaltıyı Küba’ya göndereceği ortaya çıktı. Rusya’nın ABD sınırına çok yakın olan Küba’ya gönderdiği gemiler bölgede tansiyonu yeniden artırdı.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 16:25 Güncelleme 07 Haziran 2024, 16:44
Rusya’dan ABD’ye açık tehdit! Moskova ‘asimetrik adımlar atabiliriz’ demişti: Savaş gemileri o bölgeye gidiyor

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Rusya ABD'nin yanı başındaki Küba'ya savaş gemileri ve bir nükleer denizaltı gönderiyor.

ÜÇ SAVAŞ GEMİSİ VE BİR DENİZALTI KÜBA'YA YANAŞIYOR

Küba hükümeti 12-17 Haziran'da Rusya'dan üç gemi ile bir nükleer denizaltının başkent Havana'daki limana yanaşacağını bildirdi.

Küba'dan yapılan açıklamada "hiçbiri nükleer silah taşımayan gemilerin bölge için bir tehdit oluşturmadığının garantisini verdiğini" belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bu ziyaret Küba ile Rusya Federasyonu arasındaki tarihi dostane ilişkilere tekabül ediyor ve uluslararası düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı kalıyor" ifadelerine yer verildi.

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ABD SINIRINDA AÇIK TEHDİT

Üç savaş gemisi ve güçlü bir nükleer denizaltının ABD'ye bu kadar yakın bir noktaya konuşlandırılması, açık tehdit olarak görülüyor.

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RUSYA'DAN "ASİMETRİK ADIM" MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta yaptığı açıklamada Almanya ve ABD gibi Batılı ülkelerin daha sonra Rus topraklarında kullanılan silahları sağlaması durumunda Moskova'nın "asimetrik" adımlar atabileceğini söylemişti.

ABD'li bir yetkili ise çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın deniz tatbikatları yapmak üzere Karayipler bölgesine savaş gemileri göndermeyi planladığını ve Washington'ın bu gemilerin gelişini tehdit olarak görmesine rağmen ABD Donanması'nın tatbikatları izleyeceğini belirtmişti.

Rusya ile Küba arasındaki ilişkiler, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile Putin'in 2022'de yaptığı görüşmeden bu yana yakınlaştı. İki lider geçtiğimiz ay Kızıl Meydan'da 9 Mayıs düzenlenen yıllık askeri geçit töreni için bir araya gelmişti.

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