Rusya'da tren istasyonunda patlama: Bir polis hayatını kaybetti
Moskova'da, Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında patlama meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişinin istasyon yakınındaki polis aracına yaklaştığı ve bilinmeyen bir cihazın patladığı belirtildi. Patlamada bir polis hayatını kaybederken iki polis ise yaralandı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında patlama meydana geldi. Patlamada 1 polis hayatını kaybederken 2 polis ise yaralandı.
1 POLİS HAYATINI KAYBETTİ
Rusya İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, yerel saatle 00.05'te kimliği belirsiz bir kişi Savelovskiy İstasyonu Meydanı'nda görev yapan trafik polisi aracına yaklaştı. Bunun ardından bilinmeyen bir cihazın patlaması sonucu 1 polis hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, 1 polisin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Patlama sonucu 2 polisin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, ön bilgilere göre bombalı saldırıyı yapan kişinin olay yerinde öldüğü ifade edildi.