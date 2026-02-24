Rusya'da tren istasyonunda patlama: Bir polis hayatını kaybetti

Rusya 'nın başkenti Moskova 'da bulunan Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında patlama meydana geldi. Patlamada 1 polis hayatını kaybederken 2 polis ise yaralandı.

Moskova'da patlama: Fotoğraflar AA'dan alınmıştır

1 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Rusya İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, yerel saatle 00.05'te kimliği belirsiz bir kişi Savelovskiy İstasyonu Meydanı'nda görev yapan trafik polisi aracına yaklaştı. Bunun ardından bilinmeyen bir cihazın patlaması sonucu 1 polis hayatını kaybetti.