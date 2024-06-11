Rusya’da savaş uçağı kazası! Su-34 düştü: İki pilot hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'na bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nde bir Su-34 savaş uçağının düştüğünü bildirdi. İki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

SU-34 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nde dağlık bölgede Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 savaş uçağının planlı eğitim uçuşu esnasında ıssız bir bölgeye düştüğü belirtildi. Uçağın iki pilotunun da öldüğü ifade edildi.

Uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü belirtilirken Savunma Bakanlığından bir heyetin olay yerine gittiği bildirildi.

Rus yapımı Su-34 çift pilotlu süpersonik avcı bombardıman uçakları, nükleer silahlar da dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli hava taarruzlarında kullanılmak üzere geliştirildi.

Su-34, çeşitli koşullarda gece, gündüz, kara ve hava hedeflerine yönelik kullanılıyor.