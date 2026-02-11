Rusya'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Anapa şehrinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

OKULA SİLAHLI SALDIRI

Anapa'nın bağlı olduğu Krasnodar Krayı Valisi Veniamin Kondratyev, yaptığı açıklamada, şehirdeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldiğini belirtti.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Saldırıda okulun güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Kondratyev, ilk belirlemelere göre iki kişinin de yaralandığını ifade etti.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.