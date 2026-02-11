Rusya'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rusya’nın Anapa şehrinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Saldırganın yakalandığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Rusya'nın Anapa şehrinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
- Krasnodar Krayı Valisi Veniamin Kondratyev okulda silahlı saldırı meydana geldiğini doğruladı.
- Rusya İçişleri Bakanlığı saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rusya'nın Anapa şehrinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı bildirildi.
OKULA SİLAHLI SALDIRI
Anapa'nın bağlı olduğu Krasnodar Krayı Valisi Veniamin Kondratyev, yaptığı açıklamada, şehirdeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldiğini belirtti.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Saldırıda okulun güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Kondratyev, ilk belirlemelere göre iki kişinin de yaralandığını ifade etti.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.