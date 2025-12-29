Donald Trump ile Volodimir Zelenski Florida’da masaya oturdu! Barışta final aşaması başladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasındaki 'Ukrayna barış planı' görüşmesi Florida'daki Mara- Lago'da yapıldı. Trump görüşme öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zelenski ve Putin'in barış konusunda ciddi olduklarını ve Ukrayna'nın savaş anlaşmasında güçlü bir güvenlik anlaşmasına sahip olacağını belirterek, "Görüşmelerin final aşamasındayız. Ukrayna için ekonomik faydalar da olacak. Hem Rusya hem Ukrayna barış anlaşması istiyor" dedi.

