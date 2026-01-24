Rusya-Ukrayna-ABD müzakereleri Abu Dabi'de devam ediyor!

Abu Dabi'de Rusya-Ukrayna-ABD masası, Reuters

İLAVE TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

Rüstem Umerov, toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum ve ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll ile NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich'in katıldığını belirtti. Umerov, "Rus heyeti ise askerî istihbarat ve silahlı kuvvetler temsilcilerinden oluştu. Toplantı, Rusya'nın savaşının sona erdirilmesine yönelik parametrelere, onurlu ve kalıcı bir barışa doğru ilerlemeyi amaçlayan müzakere sürecinin bundan sonraki seyrine odaklandı" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin devam edeceğini söyleyen Umerov,"Yarın için ilave toplantılar planlandı. Yarın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Andrii Hnatov ile Ukrayna Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı Korgeneral Vadym Skibitskyi de Ukrayna heyetine katılacak. Her aşamanın ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e bilgi veriyoruz. Ukrayna heyeti, Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından belirlenen görevler çerçevesinde koordineli bir şekilde hareket ediyor. Diyaloğun seyrine bağlı olarak farklı formatlarda çalışmaya hazırız" açıklamasını yaptı.