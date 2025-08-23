PODCAST CANLI YAYIN

Rusya Donetsk’de ilerliyor! Moskova 2 yerleşim birimini daha ele geçirdiklerini duyurdu

Moskova, Donetsk’te Sredneye ve Kleban-Bık’ın kontrol altına alındığını, Ukrayna hedeflerine yönelik 143 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Rus ordusu ayrıca 160 İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Sredneye ve Kleban-Bık yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus Silahlı Kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

RUSYA SAHADA İLERLİYOR

Donbas'ta bazı önemli bölgelerin ele geçirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Batı askeri birlikleri, aktif eylemleriyle Donetsk bölgesindeki Sredneye yerleşim birimini, Güney askeri birlikleri ise kararlı eylemleriyle Kleban-Bık yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna askeri sanayi işletmesi, Ukrayna silahlı birlikleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı 143 bölgeye düzenlediği saldırılarla zarar verdiği kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemleriyle Ukrayna'ya ait 4 güdümlü hava bombası ve 160 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Katerinovka, Vladimirovka ve Rusin Yar yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

