PODCAST CANLI YAYIN

Rusya Devlet Başkanı Putin İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, ABD'nin Alaska eyaletinde Rus-Amerikan zirvesi ve Ukrayna savaşı ele alındı.

Giriş Tarihi:
Rusya Devlet Başkanı Putin İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Alaska eyaletinde Rus-Amerikan zirvesinin ana sonuçları hakkında bilgi verdi. Pezeşkiyan, Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesini amaçlayan diplomatik çabalara desteğini ifade etti.

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI

İki ülke gündeminde yer alan enerji ve ulaştırma alanları da dahil olmak üzere bir dizi güncel konunun ele alındığı görüşmede, İran'ın nükleer programı ve Güney Kafkasya bölgesindeki gelişmeler müzakere edildi.

Putin ve Pezeşkiyan, Rusya-İran işbirliğini çeşitli alanlarda daha da genişletme konusundaki kararlılıklarını teyit ederek, Çin'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde bir araya gelmeyi kararlaştırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta terörsüz Türkiye mesajı: Son düzlükteyiz
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu
Türk Telekom
DEM heyeti İmralı yolunda! Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilk ziyaret
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedeni nasıl çıkarılacak? | Deniz Kuvvetleri devrede | Asansör sistemi
Milyonlarca memurun maaş zammı için gözü bu toplantıda! Hakem kurulu üçüncü kez toplandı | 4. toplantının tarihi belli oldu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
Avrupa'nın takmadığı Eski Floransa Belediye Başkanı Nardella'dan Türkiye'yi batıya şikayet eden İmamoğlu'na "destek" şovu!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "Filistin" çağrısı: Kolektif olarak devreye girmeliyiz | BM önerisi
Başkan Erdoğan liderliğindeki kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nda Kemal Kılıçdaroğlu fobisi! Gözler 15 Eylül'de! Delege seçimleri sil baştan mı olacak?
YKS tercih sorgulama ekranı! ÖSYM sonuç ekranı ve üniversite kayıt tarihi
İBB yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Ongun'un gizli kasası Giresunlu arkadaşı çıktı | 398 milyonluk rüşvet BDDK raporunda
Yeşil Vatan'da alevlerle mücadele! Marmara Adası'nda mücadele sürüyor
Borsa İstanbul'da rekorlar dönemi! Haftaya rekorla başladı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 21 yaralı! Trafik kilitlendi | Olay yerinden ilk görüntüler
CHP'li Aydın Milletvekili Tezcan'dan eş, dost ve akrabaya koltuk kıyağı!
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de yeniden "ev"lendi!
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı
Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı