Rusya Çernobil’i vurdu! Zelenski duyurdu: Nükleer santralde sızıntı

Ukrayna, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne gece saatlerinde düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir radyasyon sığınağının önemli ölçüde hasar gördüğünü ve bunun ölümcül bir sızıntıya yol açabileceği endişesini artırdığını iddia etti.

Ukrayna'nın paylaştığı videolarda tesiste bir patlama olduğu görülüyor, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ZELENSKİ DUYURDU: RUSYA ÇERNOBİL'İ VURDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski , X'te yaptığı açıklamada, Rus yapımı yüksek patlayıcı başlıklı saldırı insansız hava aracının, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4. güç ünitesinde dünyayı radyasyondan koruyan sığınağı vurduğunu belirtti.

Görüntülerde santraldeki yıkılan güç ünitesinin barınağında hasar olduğu görülüyor, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Zelenski barınağın hasar gördüğünü ancak yangının söndürüldüğünü söyledi.

Çernobil'de hasar gören nükler ünite, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

RUSYA UKRAYNA'YI TERMİK SANTRAL SALDIRISIYLA SUÇLAMIŞTI

Rusya, bu sabah Ukrayna'yı, Zaporijya nükleer santralinin yakınında bulunan ve kendi kontrolündeki bir termik santrale topçu saldırısı düzenlemekle suçlamıştı.

Rusya'nın görevlendirdiği yerel yetkililer, Enerhodar kentindeki elektrik santraline yönelik saldırının 13 Şubat akşamı gerçekleştiğini ve 50 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını söylemişti.