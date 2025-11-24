PODCAST CANLI YAYIN

Rus oligark bağlantılı işleme ABD’den 4,7 milyon dolarlık ceza

ABD yönetimi, Rusya’ya yönelik yaptırımları ihlal eden bir kişiye 4,7 milyon dolar para cezası verdi. Hazine Bakanlığı, söz konusu kişinin yaptırım altındaki bir Rus oligark ailesine ait gayrimenkulü ipotek ettirip yenilemesi ve satışa çıkarmasının yaptırım kararlarını ihlal ettiğini açıkladı. OFAC’ın uyarılarına rağmen işlemlere devam edildiği, celplere eksik bilgi verildiği ve bu nedenle yasadaki en yüksek cezanın uygulandığı belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

Karşılamanın ardından Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile eşi Kim Hye-kyung onuruna Beştepe'de bir akşam yemeği verdi. Yemekte iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin taşıdığı önem vurgulanırken, samimi bir atmosferin hakim olduğu ifade edildi.

KORE GAZİLERİ İLE SOHBET ETTİLER

Programa Türkiye'nin Kore Savaşı gazileri de davet edildi. Başkan Erdoğan, Emine Erdoğan ve Güney Kore heyeti, masaları tek tek gezerek gazilerle ilgilendi ve sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Yemeğe, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin eşi Kim Hye-kyung ile Kore gazileri de katıldı.

