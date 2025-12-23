Rus generale bombalı suikast! İnfilak etti

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün saat 07.00 sıralarında korkunç bir suikast düzenlendi. Rusya Genelkurmayı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un içinde bulunduğu otomobilin sürücü koltuğunun altına bir patlayıcı yerleştirildi. Bomba infilak ettirildi. Patlama araç hareket etmeye başladıktan birkaç saniye sonra gerçekleşti. Ağır yaralanan Sarvanov, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bombanın Ukrayna özel servisleri tarafından yerleştirilme ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Patlama sırasında 7 otomobil daha hasar gördü.

