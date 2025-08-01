PODCAST CANLI YAYIN

Rubio'dan Filistin'i tanıma kararı alan Batılı ülkelere tepki! "İsrail razı olana kadar bir Filistin devleti olamaz"

İsrail'in aylardır abluka altına aldığı Gazze’deki insani kriz devam ediyor. Batılı ülkeler Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin hükümetini tanıma kararı aldıklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Batılı devletlerden gelen Filistin'i tanıma kararını "alakasız" olarak nitelendirerek "İsrail razı olana kadar bir Filistin devleti olamaz." iddiasında bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rubio'dan Filistin'i tanıma kararı alan Batılı ülkelere tepki! "İsrail razı olana kadar bir Filistin devleti olamaz"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fox Radio'ya verdiği röportajda, dış politikaya ilişkin bir dizi değerlendirmelerde bulundu. Batılı ülkelerin Filistin'i tanıma kararının hatırlatılarak "ABD bu adımı nasıl görüyor?" sorusu üzerine Rubio, "Bu, alakasız bir adım. Bazıları için sinir bozucu ama alakasız. Bir anlamı yok." yanıtını verdi.

Gazze (takvim foto arşiv)Gazze (takvim foto arşiv)

"İSRAİL RAZI OLANA KADAR OLMAZ"

ABD'nin İsrail'e olan desteğini vurgulayan Rubio, "(Filistin'i tanıma kararı alan) Bu ülkelerin hiçbirinin bir Filistin devleti yaratma kabiliyeti yok. İsrail razı olana kadar bir Filistin devleti olamaz." diye konuştu. Rubio, Filistin'i tanıma kararı alan ülkelerin Filistin devletinin nerede olacağı ve burayı kimin yöneteceğini bilmediklerini iddia ederek "Bu karar ters teper." dedi.

Ayrıca Filistin'i tanıma kararı alan ülkeleri "Hamas'la birlikte hareket etmekle" itham eden Rubio, "Günün sonunda Hamas'ın tarafı Filistin devletinin tarafı yani onlara bir ödül oluşturuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Fransa ve İngilterenin ardından Kanada da açıklayacak: Eylül ayında Filistini devlet olarak tanıyacağızFransa ve İngilterenin ardından Kanada da açıklayacak: Eylül ayında Filistini devlet olarak tanıyacağız

İNGİLTERE'NİN KARARINI ELEŞTİRDİ

İngiltere'nin eylüle kadar ateşkes olmaması durumunda Filistin devletini tanıyacaklarına yönelik açıklamasının da ateşkes müzakerelerine zarar vereceğini öne süren Rubio, bu kararı "beceriksizce" olarak nitelendirdi. Rubio, söz konusu ülkelerin iç siyasetindeki baskılar nedeniyle bu adımları attığını ve bunun sahadaki gerçeklikle uyuşmadığını da ileri sürdü.

Fransadan sonra İngiltere de açıkladı: Eylül ayında Filistini devlet olarak tanıyacağızFransadan sonra İngiltere de açıkladı: Eylül ayında Filistini devlet olarak tanıyacağız
Fransa'dan sonra İngiltere de açıkladı: "Eylül ayında Filistin'i devlet olarak tanıyacağız"

BATILI ÜLKELERİN FİLİSTİN'İ TANIMA ADIMLARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda bu konuda resmi açıklama yapacağını söylemişti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Malta Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Christopher Cutajar da Filistin'i tanıma kararı aldıklarını belirtirken İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak BM Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu. Devletlerin bu kararlarını eylüldeki BM Genel Kurul toplantılarında resmileştirmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan Filistini tanıma kararı alan Macronla görüşüp tebrik etti! Gazze için acil çözüm çağrısı | Macrondan Türkçe paylaşımBaşkan Erdoğan Filistini tanıma kararı alan Macronla görüşüp tebrik etti! Gazze için acil çözüm çağrısı | Macrondan Türkçe paylaşım

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar
İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ'da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul'da hava nasıl?
MİA'dan "12 Gün Savaşı" raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump'ın yeni tarife hamlesine Türkiye'den ilk açıklama! "Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında"
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"
İzmir'de "Çeşme" kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP'Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki'yi hedef aldı! "Bir itirafçının anatomisi"
Fenerbahçe'nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus'un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu'dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...