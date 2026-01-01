Rolls-Royce’ta Türk CEO farkı! Tufan Erginbilgiç şirketi 2 yılda 12 kat büyüttü

İngiliz devi Rolls-Royce, Türk CEO'su Tufan Erginbilgiç ile birlikte tarihi bir başarıya imza attı. Batmak üzere olan şirketin başına geçen Erginbilgiç, gösterdiği yönetim başarısıyla şirketi yeniden ayağa kaldırmayı başardı. Şirketi 2 yılda tam 12 kat büyütmeyi başaran Erginbilgiç, bu başarısıyla İngiltere iş dünyası tarihinin en yüksek ödüllerinden birini alacağı açıklandı. Firmanın borsadaki değeri 1 sterlinden 12 sterline yükselirken; Şirket Erginbilgiç'e, hakediş olarak 106 milyon sterlin değerinde hisse verecek.

