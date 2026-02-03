Refah Kapısı 2 yıl sonra açıldı! Gazze’de katliam sürerken geçişler sınırlı başladı

İsrail,10 Ekim 2025'te başlayan ateşkese rağmen her gün Gazze'de Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. Saldırılar sonucu altyapısı tahrip edilen ve yaklaşık 21 aydır kapalı bulunan Refah Sınır Kapısı'nda bölgedeki güvenlikte rol alacak Avrupa Birliği (AB) Sınır Destek Misyonu (EUBAM) çalışanlarının bölgeye ulaşmasının ardından iki yönlü sınırlı geçişler başladı. Dün 50 Filistinli Gazze'ye, 50 Filistinli de Mısır'a geçti. Refah, 2 yıl aradan sonra açılırken, günde 150 kişinin çıkışına, 50 kişinin geri girmesine izin verileceği açıklandı.

16 BİN 500 YARALI TEDAVİ BEKLİYOR

İsrail, Gazze'deki ateşkesin planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımlar ve ağır iş makinelerinin girişini ise halen engelliyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'de 4 binden fazlası çocuk 16 bin 500'den fazla yaralı ve hastanın, yurt dışında tedavi için beklediğini aktarıyor. Gazze'deki tedavi eksikliği nedeniyle binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği paylaşılıyor. Gazze ile Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı, Mayıs 2024'ten bu yana İsrail'in işgali altında ve Refah Sınır Kapısı da Gazze'de İsrail'in işgalini sürdürdüğü bölgede yer alıyor.