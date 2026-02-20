Putin'in Ankara hamlesi: Dışişleri Bakan Yardımcısı büyükelçi olarak atandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

PUTİN'DEN ÜST DÜZEY ATAMA

Putin'in imzaladığı ve Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, Verşinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı görevinden alınarak Ankara Büyükelçisi görevine getirildi.

Vladimir Putin, imzaladığı diğer bir kararnameyle de Rusya'nın Kahire Büyükelçisi Georgiy Borisenko'yu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atadı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen yıl Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u Taşkent Büyükelçisi olarak atamasına ilişkin kararname imzalamıştı.