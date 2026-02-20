Putin'in Ankara hamlesi: Dışişleri Bakan Yardımcısı büyükelçi olarak atandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diplomasi trafiğinde kritik bir hamle yaparak Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’i Rusya’nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atadı. 2018’den bu yana Bakan Yardımcılığı görevini yürüten ve Orta Doğu tecrübesiyle tanınan Verşinin’in atanması, Moskova’nın Ankara temsilini "en üst düzeye" çıkarma hamlesi olarak değerlendiriliyor.
Hızlı Özet Göster
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'i Ankara Büyükelçisi olarak atadı.
- Putin, Rusya'nın Kahire Büyükelçisi Georgiy Borisenko'yu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirdi.
- 1954 doğumlu Verşinin, 2018'den bu yana Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
- Verşinin, 1999-2003 yıllarında Rusya'nın Cezayir Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
PUTİN'DEN ÜST DÜZEY ATAMA
Putin'in imzaladığı ve Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, Verşinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı görevinden alınarak Ankara Büyükelçisi görevine getirildi.
Vladimir Putin, imzaladığı diğer bir kararnameyle de Rusya'nın Kahire Büyükelçisi Georgiy Borisenko'yu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atadı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen yıl Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u Taşkent Büyükelçisi olarak atamasına ilişkin kararname imzalamıştı.
SERGEY VERŞİNİN KİMDİR?
1954 doğumlu Sergey Verşinin, 1976'da Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünden (MGIMO), 1991'de ise Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Diplomasi Akademisinden mezun oldu.
Rusya'nın Fas, Cezayir ve Tunus'taki temsilciliklerinde çeşitli görevlerde yer alan Verşinin, 1999-2003 yıllarında Rusya'nın Cezayir Büyükelçisi görevini üstlendi.
2004'ten itibaren Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan Verşinin, 2018'den bu yana Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.