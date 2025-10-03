Putin'den Zelenskiy'e müzakere uyarısı: "Anlaşmaya nasıl varılacağını düşünmesi iyi olur"

Rusya'nın nükleer silah denemesini yapıp yapmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Putin, "Birileri bu denemeler için hazırlık yapıyor. Bunu görüyor, biliyoruz. Bu denemeler yapılırsa biz de aynı denemeleri yapacağız." ifadelerini kullandı. Rusya'nın nükleer denemeleri (AA)

Putin, "Rusya'nın sahip olduğu nükleer silahların dünyadaki diğer ülkelerin silahlarından daha modern, ABD'nin, Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attıklarından çok daha güçlü olduğunun" altını çizdi.

Nükleer taktik silahları Belarus hariç hiçbir ülkeye yerleştirmediklerini ancak ABD'nin bu silahı dünyanın yer yerine yerleştirdiğini ifade eden Putin, Rusya'nın ABD'ye göre daha fazla nükleer taktik silaha sahip olduğunu söyledi.

Putin, Rusya'nın "Oreşnik", "Avangard" ve "Kinjal" hipersonik füze sistemlerine sahip olduğunu ve başka silah sistemlerini de geliştirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

ABD'ye yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na (New START) 2026'da sona ermesinin ardından bir yıl daha uymayı teklif ettiklerini, ABD ile bu konudaki diyaloğun basit olmadığını aktaran Putin, "İleride ne olacağını kestirmek zor." ifadesini kullandı.

Putin, ABD'de bu antlaşmanın uzatılmasına gerek olmadığını söyleyenlerin olduğuna işaret ederek, "Eğer (Amerikalılar) onlar buna ihtiyaç duymuyorsa, o halde bizim de ihtiyacımız yok. Nükleer kalkanımıza güveniyoruz." diye konuştu.

"ABD İLE UKRAYNA KONUSUNDA DİYALOĞU SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"

Amerikan yapımı Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi ihtimalini değerlendiren Putin, bunun savaş alanındaki dengeyi değiştirmeyeceğini, Tomahawk'ın, Amerikan askerinin desteği olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)