Prenses Diana’nın elbisesi 910 bin dolara satıldı

Prenses Diana'nın elbiseleri ve mektuplarının da bulunduğu, kraliyet ailesine ait çeşitli eşyaların yer aldığı koleksiyon, Kaliforniya'daki bir açık artırmada 4 milyon sterlinden fazla bir fiyata satıldı. 200'den fazla parçanın yer aldığı bu koleksiyonda Victor Edelstein tarafından tasarlanan ve Diana'nın 1987 yılında Londra ve Almanya'da giydiği gece elbisesi, tahmin edilen fiyatın 4 katına, 910 bin dolara yeni sahibine ulaştı. Satıştan elde edilen gelirlerin, hayır kurumlarına bağışlanacağı açıklandı.

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