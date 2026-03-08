ABD ve İsrail'in İran'a savaş başlatmadan önce brent petrolün varili 70 dolardı. Dün itibarıyla varil fiyatı 93 doları görerek, dünya enerji piyasalarında ciddi bir sıçramaya yol açtı. ABD'de galon başına 3 dolar 32 cent olan benzin, 4 dolara yaklaşarak Amerikalı tüketicilerin tepkisini çekti. Yüzde 20'nin üzerindeki bu artış, ülkede büyük bir rahatsızlık yarattı. Avrupa Birliği'nde de durum benzer şekilde gelişti. Savaş öncesi litre başına 1,45 euro olan benzin fiyatı, çatışmanın başlamasıyla 1,80 euro seviyesine yükseldi.

ARTIŞ ENGELLENDİ

Yüzde 25'lik bu artış, AB ülkelerinde ciddi bir tedirginliğe neden oldu. Türkiye'de ise dün devreye alınan eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin tüketiciye yansıyan kısmını önemli ölçüde sınırladı. Normal şartlarda motorine yapılması beklenen yaklaşık 12 liralık artışın büyük bölümü ÖTV'den karşılanarak, pompaya sadece 3,11 TL yansıdı. Benzindeki potansiyel 3,68 liralık artışın ise yalnızca 92 kuruşu tüketiciye yansıyarak fiyatların makul seviyelerde kalması sağlandı. Buna göre, savaş öncesi 60,3 lira olan motorin fiyatı 63 liraya (Yüzde 4.5), 58 lira olan benzin fiyatı ise 59 liraya (Yüzde 1.7) yükseldi. Enerji fiyatlarındaki artış, hükümetin eşel mobil adımı sayesinde tüketiciye yalnızca sınırlı bir şekilde yansıdı.