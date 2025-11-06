Paşinyan’dan dikkat çeken açıklama! “Erdoğan’ı Erivan’a davet ettim"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Barış ve Çok Taraflı İş Birliği İnşası" forumunda yaptığı konuşmasında, bölgedeki tüm ülkelerle artık kurumsal düzeyde temas kurduklarını belirtti. Ermenistan Başbakanı, geçmişte Azerbaycan ve Türkiye ile böyle bir bağlantının hiç bulunmadığını hatırlatarak, bu yeni sürecin bölgesel iş birliği açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Paşinyan ayrıca, "Son yıllarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sık görüşüyoruz. İki kez Türkiye'de bulundum ve Sayın Erdoğan'ı gelecek yıl Erivan'da düzenlenecek 8. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne davet ettim. Umarım bu davet kabul edilir" dedi.