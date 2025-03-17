Pasifik Okyanusu’nda 95 gün! Ölüm kalım savaşı veren balıkçı şans eseri bulundu

Pasifik Okyanusu'nda sıra dışı bir olay yaşandı. 61 yaşındaki Maximo Napa Castro, 7 Aralık'ta Peru'nun güney kıyısındaki Marcona kasabasından balık avlamak için denize açıldı.

Fırtınalı hava teknesini rotasından çıkardı ve sürüklenmeye başladı. Ailesi kendisinden uzunca bir süre haber alamayınca arama çalışmaları başlatıldı. Peru'nun deniz devriyeleri, yaşlı balıkçıyı tam 95 gün sonra bin 94 kilometre açıkta, aşırı susuz kalmış ve kritik bir durumdayken buldu.

Napa, "Ölmek istemiyordum. Kuş ve kaplumbağa yedim. Teknede topladığım yağmur suyunu içtim. Her gün annemi düşünüyordum. Tanrı'ya bana ikinci bir şans verdiği için şükrediyorum" dedi.