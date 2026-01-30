Pankreas kanseri için tedavi bulundu!

İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi (CNIO) araştırmacıları, farelerde pankreas tümörlerini yok eden üçlü kombinasyon tedavisini başarıyla uyguladı. Dr. Barbacid öncülüğündeki araştırma grubu, yüzde 97 ölüm oranı olan en agresif pankreas kanserine çare buldu. Bilimsel dergi PNAS'ta yayımlanan araştırma, KRAS onkogeninin moleküler yolaklarındaki üç kilit noktanın eşzamanlı hedeflenmesinin uzun süreli tümör gerilemesi sağladığını gösterdi. Tek noktadan blokajın neden olduğu direnci önlemek, bu çalışmanın temel avantajı oldu. bir süre içinde hastalarda da bu çalışmanın deneneceğine dikkat çekildi. Pankreas kanserinin 2030 yılında dünyada en sık görülen 2. ölümcül kanser türü olacağı ön görülüyor. İşte araştırma bu nedenle çok umut vaat ediyor.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler